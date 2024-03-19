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Псевдовоенные получили 1,7 млн грн благотворительной помощи: в Киеве разоблачена схема

Валентина РоманенкоВторник, 19 марта 2024, 14:13
Псевдовоенные получили 1,7 млн грн благотворительной помощи: в Киеве разоблачена схема
фото прокуратуры

В Киеве разоблачили мошенников, которые подделывали письма от воинских частей и получили благотворительной помощи на 1,7 миллиона гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, ОГП

Детали: По данным следствия, фигуранты, не имея никакого отношения к ВСУ, присылали благотворительным фондам и волонтерским организациям от имени воинских частей письма с просьбой оказать гуманитарную помощь.

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Позже подозреваемые под видом представителей воинских частей, в военной форме, с печатями якобы воинских частей приезжали на встречу и получали от представителей фондов тактическое снаряжение, медицинское оборудование и аптечки, которые реализовывали по своему усмотрению.

При этом злоумышленники оформляли акт приема-передачи помощи. В качестве доказательства получения помощи от фонда военной частью мошенники даже соглашались сделать совместное фото.

Мошенничество разоблачили, когда представители благотворительного фонда связались с одной из воинских частей чтобы подтвердить факт получения помощи, однако военные сообщили, что никаких писем в фонд не писали и помощи не получали.

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Отмечается, что сейчас правоохранители установили причастность фигурантов к семи эпизодам мошенничества на общую сумму около 1,7 миллиона гривен.

Во время обысков у подозреваемых изъяли около полумиллиона гривен, мобильные телефоны, компьютерную технику, поддельные документы и печати воинских частей, гуманитарную помощь, военную форму и другие вещественные доказательства.

 

Обоих злоумышленников задержали, им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в крупных размерах. Суд арестовал фигурантов.

 

Темы: мошенничествоКиевпрокуратура
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