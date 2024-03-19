Британська розвідка: Росія шукає способи зберегти Чорноморський флот РФ у Чорному морі

Міністерство оборони Росії планує обмежити своїх операцій у східній частині Чорного моря, поки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії

Деталі: Успіхи України у проведенні асиметричної морської ударної кампанії призвели до того, що 17 березня міністр оборони Росії Сергєй Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в Криму, йдеться в огляді.

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Шойгу отримав оновлену інформацію про українські операції та обговорив ефективність російських військово-морських сил у регіоні.

За повідомленням Міністерства оборони Росії, він оголосив про нові заходи для підрозділів Чорноморського флоту, щоб зменшити загрозу від українських безпілотних літальних апаратів, у тому числі надводних.

Під час візиту Шойгу було зроблено наголос на проведенні щоденних навчань з протидії безпілотникам, які дозволять екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі.

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Шойгу також наказав встановити додаткове великокаліберне озброєння на кораблях для посилення їхньої обороноздатності.

Згідно з оглядом, російський військово-морський флот, найімовірніше, вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози посилюється.

Раніше розвідка Великої Британії розповіла про призначення нового головнокомандувача Чорноморського флоту РФ Александра Мойсеєва замість Ніколая Євменова та задачі, які стоять перед ним після низки втрат російських кораблів через атаки України.

На початку березня на тлі знищення російського патрульного корабля "Сергєй Котов" у Чорному морі розвідка Великої Британії проаналізувала втрати РФ у регіоні за останні п’ять тижнів.