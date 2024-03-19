Британская разведка: Россия ищет способы сохранить Черноморский флот РФ в Черном море

Министерство обороны России планирует ограничить своих операций в восточной части Черного моря, пока Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Детали: Успехи Украины в проведении асимметричной морской ударной кампании привели к тому, что 17 марта министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в Крыму, говорится в обзоре.

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Шойгу получил обновленную информацию об украинских операциях и обсудил эффективность российских военно-морских сил в регионе.

По сообщению Министерства обороны России, он объявил о новых мерах для подразделений Черноморского флота, чтобы уменьшить угрозу от украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе надводных.

Во время визита Шойгу был сделан упор на проведении ежедневных учений по противодействию беспилотникам, которые позволят экипажам кораблей быстро отражать атаки днем и ночью.

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Шойгу также приказал установить дополнительное крупнокалиберное вооружение на кораблях для усиления их обороноспособности.

Согласно обзору, российский военно-морской флот, скорее всего, прибег к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы усиливается.

Ранее разведка Великобритании рассказала о назначении нового главнокомандующего Черноморского флота РФ Александра Моисеева вместо Николая Евменова и задачах, которые стоят перед ним после ряда потерь российских кораблей из-за атак Украины.

В начале марта на фоне уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Черном море разведка Великобритании проанализировала потери РФ в регионе за последние пять недель.





