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Росія втратила можливості для мінування Чорного моря, однак роботи саперам вистачає — Плетенчук

Анастасія ПроцВівторок, 19 березня 2024, 15:17
Росія втратила можливості для мінування Чорного моря, однак роботи саперам вистачає — Плетенчук
Чорне море, ілюстративне фото: Getty Images

Після втрати кількох бомбардувальників у Росії стало значно менше можливостей для мінування Чорного моря, проте роботи з розмінування для українських вибухотехніків достатньо. 

Джерело: речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Станом на зараз спроможностей набагато менше. Останнім часом, коли це відбувалося, використовували саме авіацію, після втрати чергового Су-24, який скидав донні міни.

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Впродовж кількох місяців вони цього вже не роблять. Таких кейсів, щоб вони зараз мінували, не готовий навести".

Деталі: Водночас Плетчук зазначив, що в морі й так багато мін, які "самостійно непередбачувано переміщуються, плюс наслідки підриву Каховської ГЕС, коли у море змило все, чим було заміновано лівий берег".

Тож, за словами речника Військово-морських сил ЗСУ, щоденної роботи з пошуку мінно-вибухових предметів і їхнього знешкодження вистачає.

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Теми: Чорне мореРосіямінування
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