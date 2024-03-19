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Россия потеряла возможности для минирования Черного моря, однако работы саперам хватает - Плетенчук

Анастасия ПроцВторник, 19 марта 2024, 15:17
Россия потеряла возможности для минирования Черного моря, однако работы саперам хватает - Плетенчук
Черное море, иллюстративное фото: Getty Images

После потери нескольких бомбардировщиков у России стало значительно меньше возможностей для минирования Черного моря, однако работы по разминированию для украинских взрывотехников достаточно.

Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "По состоянию на сейчас возможностей гораздо меньше. В последнее время, когда это происходило, использовали именно авиацию, после потери очередного Су-24, который сбрасывал донные мины.
В течение нескольких месяцев они этого уже не делают. Таких кейсов, чтобы они сейчас минировали, не готов привести".

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Детали: В то же время Плетчук отметил, что в море и так много мин, которые "самостоятельно непредсказуемо перемещаются, плюс последствия подрыва Каховской ГЭС, когда в море смыло все, чем был заминирован левый берег".

Поэтому, по словам спикера Военно-морских сил ВСУ, ежедневной работы по поиску минно-взрывных предметов и их обезвреживанию хватает.

Темы: Черное мореРосcияминирование
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