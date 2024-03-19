П'ятій дружині глави "Справедливой России" повідомили про підозру за викрадення дітей з України

На підставі зібраних доказів про депортацію двох малолітніх дітей з України ювенальні прокурори Офісу генпрокурора спільно зі слідчими СБУ повідомили про підозру двом громадянкам Росії, наближеним до керівника держави-агресора Володимира Путіна.

Джерело: ОГП, СБУ

Деталі: Одна з підозрюваних – депутат Державної думи федеральних зборів РФ, яка є довіреною особою лідера партії "Справедливая Россия" Сергія Миронова Яна Лантратова, інша – п'ята дружина Миронова Інна Варламова.

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Їхні дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту прибули до окупованого Херсона з метою визначення конкретних дітей для подальшої депортації та оглянули вихованців окупаційного закладу, що був незаконно створений на базі Херсонського обласного будинку дитини.

Після цього підозрювані організували депортацію двох дітей – дівчинки 11 місяців та майже дворічного хлопчика. Із них лише дівчинка була позбавлена батьківського піклування, хлопчик перебував у закладі тимчасово – через складні життєві обставини в родині.

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Малолітніх дітей незаконно вивезли до Москви під приводом проходження додаткового обстеження.

Водночас у рамках слідства правоохоронці встановили, що за станом здоров’я хлопчик та дівчинка не потребували додаткового обстеження і лікування. А отже для їх депортації в Росію не було об’єктивних причин.

Також слідство встановило спільників окупантів, які допомогли організувати незаконне переміщення українських дітей. Це начальник незаконно створеного окупаційною владою "Департамента здравоохранения военно-гражданской администрации Херсонской области" та виконувачка обов’язків головного лікаря "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка". Раніше їм було повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.

За інформацією слідства, наразі українським дітям видали свідоцтво про народження російського зразка.

Дослівно ОГП: "Офіс генпрокурора ще раз наголошує: дії Росії щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім’ї грубо порушують норми міжнародного права.

Факт депортації та насильницького переміщення дітей росіяни та окупаційна влада видають як жест доброї волі – привід "порятунку", "евакуації", "оздоровлення" та інші приводи, якими держава-агресор виправдовує депортацію українських дітей.

Прихована очевидна мета Росії – насправді дітей примусово переміщають в іншу людську групу та "русифікують", їх депортують для натуралізації або асиміляції.

У разі наявності будь-якої інформації щодо депортації та примусового переміщення українських дітей просимо звертатися на офіційну електронну пошту Офісу генерального прокурора: office@gp.gov.ua".