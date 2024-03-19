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Пятой жене главы "Справедливой России" сообщили о подозрении за похищение детей из Украины

Валентина РоманенкоВторник, 19 марта 2024, 15:31
Пятой жене главы Справедливой России сообщили о подозрении за похищение детей из Украины
Лантратова и Варламова. коллаж с сайта "Мост"

На основании собранных доказательств о депортации двух малолетних детей из Украины ювенальные прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении двум гражданкам России, приближенным к руководителю государства-агрессора Владимиру Путину.

Источник: ОГП, СБУ

Детали: Одна из подозреваемых - депутат Государственной думы федерального собрания РФ, которая является доверенным лицом лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова Яна Лантратова, другая - пятая жена Миронова Инна Варламова.

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Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

По данным следствия, в конце августа 2022 года они под видом официального визита прибыли в оккупированный Херсон с целью определения конкретных детей для дальнейшей депортации и осмотрели воспитанников оккупационного заведения, которое было незаконно создано на базе Херсонского областного дома ребенка.

После этого подозреваемые организовали депортацию двух детей - девочки 11 месяцев и почти двухлетнего мальчика. Из них только девочка была лишена родительской опеки, мальчик находился в заведении временно - из-за сложных жизненных обстоятельств в семье.

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Малолетних детей незаконно вывезли в Москву под предлогом прохождения дополнительного обследования.

В то же время в рамках следствия правоохранители установили, что по состоянию здоровья мальчик и девочка не нуждались в дополнительном обследовании и лечении. А значит для их депортации в Россию не было объективных причин.

Также следствие установило сообщников оккупантов, которые помогли организовать незаконное перемещение украинских детей. Это начальник незаконно созданного оккупационными властями "Департамента здравоохранения военно-гражданской администрации Херсонской области" и исполняющая обязанности главного врача "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка". Ранее им было сообщено о подозрении в совершении этого преступления.

По информации следствия, сейчас украинским детям выдали свидетельство о рождении российского образца.

Дословно ОГП: "Офис генпрокурора еще раз подчеркивает: действия России по принудительной депортации украинских детей, предоставление им российского гражданства и передачи на воспитание в российские семьи грубо нарушают нормы международного права.

Факт депортации и насильственного перемещения детей россияне и оккупационные власти выдают как жест доброй воли - повод "спасения", "эвакуации", "оздоровления" и другие поводы, которыми государство-агрессор оправдывает депортацию украинских детей.

Скрытая очевидная цель России - на самом деле детей принудительно перемещают в другую человеческую группу и "русифицируют", их депортируют для натурализации или ассимиляции.

При наличии какой-либо информации о депортации и принудительном перемещении украинских детей просим обращаться на официальную электронную почту Офиса генерального прокурора: office@gp.gov.ua".

Темы: Росcиядетивоенные преступленияОфис генпрокурора
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