Україна отримає від Німеччини нову військову допомогу на €500 мільйонів

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України орієнтовною вартістю 500 мільйонів євро.

Джерело: Tagesschau та "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса у спілкуванні зі ЗМІ в рамках зустрічі формату "Рамштайн"

Деталі: Пісторіус повідомив, що йдеться про додаткові поставки боєприпасів – 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

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До нового пакета допомоги увійдуть також 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних автомобілів.

Нагадаємо: Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату "Рамштайн" у вівторок, пообіцяв, що США не дозволять Україні програти.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що запропонує ЄС використати 90% доходів від заморожених в Європі російських активів на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.