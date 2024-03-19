Украина получит от Германии новую военную помощь на €500 миллионов

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины ориентировочной стоимостью 500 миллионов евро.

Источник: Tagesschau и "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса в общении со СМИ в рамках встречи формата "Рамштайн"

Детали: Писториус сообщил, что речь идет о дополнительных поставках боеприпасов – 10 тысяч артиллерийских снарядов со складов Бундесвера.

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В новый пакет помощи войдут также 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных автомобилей.

Напомним: Министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание формата "Рамштайн" во вторник, пообещал, что США не позволят Украине проиграть.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит ЕС использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.