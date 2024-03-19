Росіяни скинули вибухівку на авто з цивільними на Херсонщині: постраждало подружжя
Вівторок, 19 березня 2024, 16:00
Російські війська скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль з цивільними на вʼїзді до села Осокорівка Херсонської області, постраждали двоє людей.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "На вʼїзді до села Осокорівка Нововоронцовської громади російські війська атакували автівку з цивільними.
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На транспортний засіб окупанти скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це постраждало подружжя.
Деталі: За інформацією очільника ОВА, у 57-річної жінки та 58-річного чоловіка лікарі діагностували контузії та гостру реакцію на стрес.
Лікарі надали потерпілим необхідну медичну допомогу.
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