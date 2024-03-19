Россияне сбросили взрывчатку на авто с гражданскими на Херсонщине: пострадали супруги
Вторник, 19 марта 2024, 16:00
Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль с гражданскими на въезде в село Осокоровка Херсонской области, пострадали два человека.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "На въезде в село Осокоровка Нововоронцовской общины российские войска атаковали автомобиль с гражданскими.
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На транспортное средство оккупанты сбросили взрывной предмет с беспилотника. Из-за этого пострадали супруги.
Детали: По информации главы ОВА, у 57-летней женщины и 58-летнего мужчины врачи диагностировали контузии и острую реакцию на стресс.
Врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
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