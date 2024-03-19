Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне сбросили взрывчатку на авто с гражданскими на Херсонщине: пострадали супруги

Анастасия ПроцВторник, 19 марта 2024, 16:00
Россияне сбросили взрывчатку на авто с гражданскими на Херсонщине: пострадали супруги
Фото: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль с гражданскими на въезде в село Осокоровка Херсонской области, пострадали два человека.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "На въезде в село Осокоровка Нововоронцовской общины российские войска атаковали автомобиль с гражданскими.

Реклама:

На транспортное средство оккупанты сбросили взрывной предмет с беспилотника. Из-за этого пострадали супруги. 

Детали: По информации главы ОВА, у 57-летней женщины и 58-летнего мужчины врачи диагностировали контузии и острую реакцию на стресс.

Врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

ВИДЕО ДНЯ



Темы: Херсонская областьРосcиявойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине пастух подорвался на взрывчатке, которую оставили солдаты РФ
Оккупанты активно атакуют на 7 направлениях, за сутки было более 60 боестолкновений − Генштаб
В Херсонской области три человека погибли, когда разбирали FPV-дрон
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: