Bild: Німеччина закупить у США крилаті ракети, які можуть замінити Taurus

Німеччина почала замовляти у Сполучених Штатів 75 нових крилатих ракет JASSM-ER. Вони можуть замінити ракети Taurus, які уже є на озброєні Бундесверу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild, який не вказує свої джерела

Деталі: За інформацією видання, ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі та відбувається після того, як уряд Німеччини у 2022 році висловив зацікавленість уряду США в придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.

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Закупівельна ціна за весь пакет становить понад 8 мільярдів євро, йдеться в матеріалі.

Як вказує видання, разом із F-35 замовили кілька ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", але процес закупівлі JASSM затягнувся.

За даними Bild, офіційний контракт на закупівлю очікують восени цього року.

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Крилату ракету JASSM використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю: у 2018 році авіаударами США за допомогою JASSM було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Асада в Сирії.

Як повідомлялося: Публікація ЗМІ деяких деталей обговорення в німецькому Бундестазі щодо потенційної передачі ракет Taurus Україні може закінчитися розслідуванням щодо видачі таємниці проти учасників зустрічі.

Нагадаємо, інформацію про деталі обговорення опублікував портал T-Online. Йдеться, зокрема, про доповідь генінспектора Бундесверу Карстена Броєра про особливості цілевказання для ракет Taurus, з якої стала зрозуміла реальна причина спротиву канцлера Олафа Шольца у питанні передачі цих ракет Україні.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.