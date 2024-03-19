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Bild: Германия закупит у США крылатые ракеты, которые могут заменить Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 марта 2024, 16:23
Bild: Германия закупит у США крылатые ракеты, которые могут заменить Taurus
Ракета JASSM-ER. Фото: mil.in.ua

Германия начала заказывать у Соединенных Штатов 75 новых крылатых ракет JASSM-ER. Они могут заменить ракеты Taurus, которые уже есть на вооружении Бундесвера.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild, который не указывает свои источники

Детали: По информации издания, эта закупка может заменить существующие ракеты Taurus в долгосрочной перспективе и происходит после того, как правительство Германии в 2022 году выразило заинтересованность правительству США в приобретении истребителей F-35 и связанных с ними ракет.

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Закупочная цена за весь пакет составляет более 8 млрд евро, говорится в материале.

Как указывает издание, вместе с F-35 заказали несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", но процесс закупки JASSM затянулся.

По данным Bild, официальный контракт на закупку ожидают осенью этого года.

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Крылатую ракету JASSM используют для поражения особо важных целей с высокой точностью: в 2018 году авиаударами США с помощью JASSM был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежавший режиму Асада в Сирии.

Как сообщалось: Публикация СМИ некоторых деталей обсуждения в немецком Бундестаге относительно потенциальной передачи ракет Taurus Украине может закончиться расследованием о выдаче тайны против участников встречи.

Напомним, информацию о деталях обсуждения опубликовал портал T-Online. Речь идет, в частности, о докладе генинспектора Бундесвера Карстена Броера об особенностях целеуказания для ракет Taurus, из которого стала понятна реальная причина сопротивления канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи этих ракет Украине.

Ранее Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.

Темы: ГерманияСШАоружие
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