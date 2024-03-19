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Чеська ініціатива: Німеччина заплатить за 180 тисяч снарядів для України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 18:11
Чеська ініціатива: Німеччина заплатить за 180 тисяч снарядів для України
міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Getty Images

Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів, які відправляться в Україну в межах чеської ініціативи.

Джерело: n-tv з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, пише "Європейська правда"

Деталі: "Поставка відбуватиметься поступово, поетапно і розпочнеться влітку", – заявив Пісторіус в кулуарах зустрічі формату "Рамштайн".

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"Крім того, ми, як Німеччина, законтрактували ще 100 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів на національному рівні. Поставки в Україну також заплановані на цей рік" – сказав він.

Також у вівторок стало відомо, що Фінляндія надасть 30 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в межах відповідної чеської ініціативи.

Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.

ВІДЕО ДНЯ

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявляв, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.

Теми: НімеччинаУкраїназброяЧехія
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