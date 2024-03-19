Чешская инициатива: Германия заплатит за 180 тысяч снарядов для Украины

Германия оплатит 180 тысяч снарядов, которые отправятся в Украину в рамках чешской инициативы.

Источник: n-tv со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса, пишет "Европейская правда"

Детали: "Поставка будет происходить постепенно, поэтапно и начнется летом", – заявил Писториус в кулуарах встречи формата "Рамштайн".

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"Кроме того, мы, как Германия, законтрактовали еще 100 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров на национальном уровне. Поставки в Украину также запланированы на этот год", – сказал он.

Также во вторник стало известно, что Финляндия предоставит 30 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках соответствующей чешской инициативы.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что Прага пытается доставить Украине боеприпасы так быстро, как это возможно.

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Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

О том, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции по безопасности.