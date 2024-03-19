Ворог 9 разів атакував Нікопольщину дронами та обстріляв з артилерії
Вівторок, 19 березня 2024, 18:44
Російські війська за добу здійснили 9 атак дронами-камікадзе і обстріляли з артилерії Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "9 атак дронами-камікадзе і обстріл з важкої артилерії. По Нікопольщині протягом дня працювала зброя агресора.
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Ворог бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах".
Деталі: Також ворог пошкодив приватний будинок, господарські споруди й екскаватор.
Минулося без загиблих і постраждалих.
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