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Ворог 9 разів атакував Нікопольщину дронами та обстріляв з артилерії

Тетяна ОлійникВівторок, 19 березня 2024, 18:44
Ворог 9 разів атакував Нікопольщину дронами та обстріляв з артилерії
Фото - голова ОВА Сергій Лисак

Російські війська за добу здійснили 9 атак дронами-камікадзе і обстріляли з артилерії Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "9 атак дронами-камікадзе і обстріл з важкої артилерії. По Нікопольщині протягом дня працювала зброя агресора.

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Ворог бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах". 

 
Фото - голова ОВА Сергій Лисак
 
Фото - голова ОВА Сергій Лисак

Деталі: Також ворог пошкодив приватний будинок, господарські споруди й екскаватор.

Минулося без загиблих і постраждалих.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
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