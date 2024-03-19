Враг 9 раз атаковал Никопольщину дронами и обстрелял из артиллерии
Вторник, 19 марта 2024, 18:44
Российские войска за сутки совершили 9 атак дронами-камикадзе и обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: 9 атак дронами-камикадзе и обстрел из тяжелой артиллерии. По Никопольщине в течение дня работало оружие агрессора.
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Враг бил по райцентру, Марганецкой и Покровской общинам".
Детали: Также враг повредил частный дом, хозяйственные постройки и экскаватор.
Обошлось без погибших и пострадавших.
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