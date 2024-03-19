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Враг 9 раз атаковал Никопольщину дронами и обстрелял из артиллерии

Татьяна ОлейникВторник, 19 марта 2024, 18:44
Враг 9 раз атаковал Никопольщину дронами и обстрелял из артиллерии
Фото - глава ОВА Сергей Лысак

Российские войска за сутки совершили 9 атак дронами-камикадзе и обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: 9 атак дронами-камикадзе и обстрел из тяжелой артиллерии. По Никопольщине в течение дня работало оружие агрессора.

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Враг бил по райцентру, Марганецкой и Покровской общинам". 

 
Фото - председатель ОВА Сергей Лысак
 
Фото - председатель ОВА Сергей Лысак

Детали: Также враг повредил частный дом, хозяйственные постройки и экскаватор.

Обошлось без погибших и пострадавших.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
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