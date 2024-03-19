Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єрка Італії проти відправки західних військ в Україну: Слід уникати ескалації

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 19:11
Прем'єрка Італії проти відправки західних військ в Україну: Слід уникати ескалації
Джорджія Мелоні. Фото: Getty Images

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні виступила проти відправки західних військ в Україну, тому що вважає це приводом для ескалації війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ANSA

Деталі: "Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого (військового) втручання,.. наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – сказала Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Реклама:

Як інформує Bloomberg, вона розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку РФ становить для ЄС.

Водночас прем'єрка Італії додала, що переговори з російським лідером Владіміром Путіним марні.

"Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?", – риторично запитала Мелоні.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше проти відправки західних військ в Україну виступив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, заявивши, що це стане на заваді дипломатії.

Нагадаємо: Французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Читайте також: Макрон без червоних ліній: що стоїть за ідеєю президента Франції про війська НАТО в Україні.

Теми: ІталіяУкраїнавійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Італія
Парламент Італії схвалив участь країни у військовій місії в Червоному морі
Україна та Італія підписали безпекову угоду
До Києва також прибули прем’єри Канади, Італії та Бельгії
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: