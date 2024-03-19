Прем'єрка Італії проти відправки західних військ в Україну: Слід уникати ескалації

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні виступила проти відправки західних військ в Україну, тому що вважає це приводом для ескалації війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ANSA

Деталі: "Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого (військового) втручання,.. наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – сказала Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Реклама:

Як інформує Bloomberg, вона розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку РФ становить для ЄС.

Водночас прем'єрка Італії додала, що переговори з російським лідером Владіміром Путіним марні.

"Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?", – риторично запитала Мелоні.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше проти відправки західних військ в Україну виступив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, заявивши, що це стане на заваді дипломатії.

Нагадаємо: Французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Читайте також: Макрон без червоних ліній: що стоїть за ідеєю президента Франції про війська НАТО в Україні.