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Премьер Италии против отправки западных войск в Украину: Следует избегать эскалации

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 марта 2024, 19:11
Премьер Италии против отправки западных войск в Украину: Следует избегать эскалации
Джорджия Мелони. Фото: Getty Images

Премьер Италии Джорджия Мелони выступила против отправки западных войск в Украину, так как считает это поводом для эскалации войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ANSA

Детали: "Относительно предложения, выдвинутого Францией относительно возможного прямого (военного) вмешательства, ... наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой", – сказала Мелони во время выступления в Сенате накануне саммита лидеров ЕС.

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Как информирует Bloomberg, она раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона, который оказывает давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию, предупреждая об "экзистенциальной" угрозе, которую РФ представляет для ЕС.

В то же время премьер Италии добавила, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным бесполезны.

"Как можно сидеть за столом переговоров с тем, кто никогда не уважал никаких соглашений?", – риторически спросила Мелони.

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Ранее против отправки западных войск в Украину выступил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, заявив, что это станет помехой дипломатии.

Напомним: Французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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Темы: ИталияУкраинавойнаВооруженные силы
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