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18 атак відбили українські війська на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 19 березня 2024, 19:34
18 атак відбили українські війська на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За добу на фронті відбулось 67 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 64 обстріли з РСЗВ.  

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 19 березня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2-х складах боєприпасів та одному засобу РЕБ ворога".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.

Теми: Генштабобстріл
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