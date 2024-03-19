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18 атак отразили украинские войска на Новопавловском направлении - Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 19 марта 2024, 19:34
18 атак отразили украинские войска на Новопавловском направлении - Генштаб
Иллюстративное Фото - Генштаб ВСУ

За сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений. В общем, враг нанес 3 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 64 обстрела из РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 19 марта

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2-м складам боеприпасов и одному средству РЭБ врага".

Детали: На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитники отразили 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом была совершена 1 атака на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

Темы: Генштабобстрел
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