Олещук показав, як зенітники збивають ворожий дрон, що коригує артилерію РФ
Вівторок, 19 березня 2024, 20:04
Ввечері 19 березня на Південному напрямку зенітники Повітряних сил збили російський розвідувальний безпілотник, який коригував вогонь ворожої артилерії
Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram
Деталі: Генерал-лейтенант оприлюднив відео та подякував воїнам за ефективну роботу.
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Пряма мова: "Продовжуємо знищувати ворожі БпЛА на Південному напрямку. Дякую за бойову роботу воїнам Херсонської зенітної ракетної бригади!
Разом до перемоги!"
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