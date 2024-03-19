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Олещук показав, як зенітники збивають ворожий дрон, що коригує артилерію РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 19 березня 2024, 20:04
Олещук показав, як зенітники збивають ворожий дрон, що коригує артилерію РФ
скриншот

Ввечері 19 березня на Південному напрямку зенітники Повітряних сил збили російський розвідувальний безпілотник, який коригував вогонь ворожої артилерії

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Деталі: Генерал-лейтенант оприлюднив відео та подякував воїнам за ефективну роботу.

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Пряма мова: "Продовжуємо знищувати ворожі БпЛА на Південному напрямку. Дякую за бойову роботу воїнам Херсонської зенітної ракетної бригади!

Разом до перемоги!"

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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