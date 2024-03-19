Олещук показал, как зенитчики сбивают вражеский дрон, корректирующий артиллерию РФ
Вторник, 19 марта 2024, 20:04
Вечером 19 марта на Южном направлении зенитчики Воздушных сил сбили российский разведывательный беспилотник, который корректировал огонь вражеской артиллерии
Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram
Детали: Генерал-лейтенант обнародовал видео и поблагодарил воинов за эффективную работу.
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Прямая речь: "Продолжаем уничтожать вражеские БпЛА на Южном направлении. Спасибо за боевую работу воинам Херсонской зенитной ракетной бригады!
Вместе к победе!"
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