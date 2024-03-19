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Очільник Пентагону попередив: Виживання України - під загрозою

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 20:03
Очільник Пентагону попередив: Виживання України - під загрозою
Ллойд Остін. Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у вівторок, що виживання України перебуває під загрозою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Остін у вівторок очолив щомісячну зустріч формату "Рамштайн" за участю близько 50 союзників, які надають військову підтримку Україні.

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"Виживання України в небезпеці", – сказав Остін на пресконференції після зустрічі.

"Наші союзники і партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також повинні це робити", – додав він.

Глава Пентагону не сказав, як Вашингтон підтримуватиме Україну без додаткового фінансування.

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"Я думаю, що наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, і українці більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити", – сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності.

Нагадаємо: Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату "Рамштайн" у вівторок, пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військові зусилля України проти Росії.

Днями спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті. 

Теми: СШАУкраїнавійна
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