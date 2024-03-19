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Глава Пентагона предупредил: Выживание Украины - под угрозой

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 марта 2024, 20:03
Глава Пентагона предупредил: Выживание Украины - под угрозой
Ллойд Остин. Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник, что выживание Украины находится под угрозой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Остин во вторник возглавил ежемесячную встречу формата "Рамштайн" с участием около 50 союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.

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"Выживание Украины в опасности", – сказал Остин на пресс-конференции после встречи.

"Наши союзники и партнеры продолжают активизироваться, Соединенные Штаты также должны это делать", – добавил он.

Глава Пентагона не сказал, как Вашингтон будет поддерживать Украину без дополнительного финансирования.

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"Я думаю, что наши союзники остро осознают нашу ситуацию с финансированием, и украинцы больше, чем кто-либо другой, из-за дефицита, который возникает из-за того, что мы не можем их обеспечить", – сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, который говорил на условиях анонимности.

Напомним: Ллойд Остин, открывая заседание формата "Рамштайн" во вторник, пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать военные усилия Украины против России.

Напомним, на днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Темы: СШАУкраинавойна
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