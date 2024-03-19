На більшій частині України лунала повітряна тривога

На півдні, сході і в центрі України оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки балістикою.

Джерело: онлайн "Мапа тривог України" та Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Повідомлення про загрозу почало поширюватись приблизно о 20:00.

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За інформацією ПС, для областей, в яких оголошена повітряна тривога, існувала загроза застосування балістичного озброєння.

Про зліт винищувачів у РФ не повідомлялося.

Оновлено: О 20:35 повітряну тривогу також оглосили на Чернігівщині.

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О 21:07 сирени стихли майже усюди, крім Сумщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Криму.

Що передувало: У вівторок повітряна тривога вже звучала в Україні. Через зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ під загрозою були всі області країни. Тривога тривала з 16:10 до 16:45.