На большей части Украины звучала воздушная тревога
На юге, востоке и в центре Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки баллистикой.
Источник: онлайн "Карта тревог Украины" и Воздушные силы ВСУ
Детали: Сообщение об угрозе начало распространяться примерно в 20:00.
По информации ВС, для областей, в которых объявлена воздушная тревога, существовала угроза применения баллистического вооружения.
О взлете истребителей в РФ не сообщалось.
Обновлено: В 20:35 воздушную тревогу также объявили на Черниговщине.
В 21:07 сирены стихли почти всюду, кроме Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Что предшествовало: Во вторник воздушная тревога уже звучала в Украине. Из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ под угрозой были все области страны. Тревога продолжалась с 16:10 до 16:45.