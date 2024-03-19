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На большей части Украины звучала воздушная тревога

Евгений КизиловВторник, 19 марта 2024, 21:13
На большей части Украины звучала воздушная тревога
источник: онлайн "Карта тревог Украины"

На юге, востоке и в центре Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки баллистикой.

Источник: онлайн "Карта тревог Украины" и Воздушные силы ВСУ

Детали: Сообщение об угрозе начало распространяться примерно в 20:00.

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По информации ВС, для областей, в которых объявлена воздушная тревога, существовала угроза применения баллистического вооружения.

О взлете истребителей в РФ не сообщалось.

Обновлено: В 20:35 воздушную тревогу также объявили на Черниговщине.

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В 21:07 сирены стихли почти всюду, кроме Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Что предшествовало: Во вторник воздушная тревога уже звучала в Украине. Из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ под угрозой были все области страны. Тревога продолжалась с 16:10 до 16:45.

Темы: воздушная тревогаракетный ударвойна
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