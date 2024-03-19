Умєров після засідання "Рамштайн-20" анонсував боєприпаси та ракети для ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров за результатами засідання "Рамштайн-20" повідомив, що Україні нададуть більше боєприпасів та ракет для ППО.

Джерело: Умєров в Facebook

Деталі: Міністр, зокрема, повідомив про зустріч 18 березня у Вісбадені з військовим керівництвом ключових країн-партнерів. Там українська делегація презентувала план на 2024 рік, озвучила критичні потреби українських Сил оборони.

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Також українська команда обговорила з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби та далекобійні засоби ураження.

міністр оборони США Ллойд Остін та Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото з Facebook-сторінки Умєрова

Пряма мова: "Під час сьогоднішнього 20-го засідання в форматі Рамштайн коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні.

Боєприпаси – те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм, та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресора.

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Засідання "Рамштайн-20" Фото з Facebook-сторінки Умєрова

ППО, щоб захистити наші міста, щоб захистити наших воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на наші позиції. Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони. Я вдячний Міністру оборони Німеччини, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання — забезпечити перевагу України в повітрі".

Деталі: Також Умєров повідомив, що Україна працює над тим, що отримати якнайшвидше літаки F16 з США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією.