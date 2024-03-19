Умеров после заседания "Рамштайн-20" анонсировал боеприпасы и ракеты для ПВО

Министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам заседания "Рамштайн-20" сообщил, что Украине предоставят больше боеприпасов и ракет для ПВО.

Источник: Умеров в Facebook

Детали: Министр, в частности, сообщил о встрече 18 марта в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров. Там украинская делегация представила план на 2024 год, озвучила критические потребности украинских Сил обороны.

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Также украинская команда обсудила с министром обороны США Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном. Обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойные средства поражения.

министр обороны США Ллойд Остин и Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото с Facebook-страницы Умерова

Прямая речь: "В ходе сегодняшнего 20-го заседания в формате Рамштайн коалиция стран-партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине.

Боеприпасы – то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, необходимые для отпора агрессора.

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Заседание "Рамштайн-20" Фото с Facebook-страницы Умерова

ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает КАБы на наши позиции. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны. Я благодарен Министру обороны Германии, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наша общая задача - обеспечить преимущество Украины в воздухе".

Детали: Также Умеров сообщил, что Украина работает над тем, что получить как можно быстрее самолеты F16 из США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией.