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Канада виділяє $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 21:20
Канада виділяє $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України
Прапор Канади. Фото - Getty Images

Понад 40 мільйонів канадських доларів виділяє Канада на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в межах чеської ініціативи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канадський уряд

Деталі: Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що ці кошти допоможуть доставити кілька тисяч снарядів важких боєприпасів.

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За його словами, Оттава також передасть Києву прилади нічного бачення на суму в понад $5,5 мільйонів.

"Україна дуже чітко дала нам зрозуміти, що зараз відчайдушно потребує артилерійських боєприпасів, і що їх нестача відчувається на полі бою", – сказав Блер.

Зобов'язання допомогти купити снаряди було частиною оборонної угоди, яку Канада підписала минулого місяця з Чехією, але тоді Оттава не повідомила, скільки коштів вона витратить.

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Оттава вже передала Києву близько 40 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, які отримала як з власних запасів, так і за рахунок закупівель через уряд США.

Наразі Канада також намагається збільшити власне виробництво 155-мм снарядів.

Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявляв, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.

Теми: Канададопомога УкраїніЧехія
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