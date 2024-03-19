Канада выделяет $30 млн на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Более 40 миллионов канадских долларов выделяет Канада на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канадское правительство

Детали: Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что эти средства помогут доставить несколько тысяч снарядов тяжелых боеприпасов.

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По его словам, Оттава также передаст Киеву приборы ночного видения на сумму более $5,5 миллионов.

"Украина очень четко дала нам понять, что сейчас отчаянно нуждается в артиллерийских боеприпасах, и что их нехватка ощущается на поле боя", – сказал Блэр.

Обязательство помочь купить снаряды было частью оборонного соглашения, которое Канада подписала в прошлом месяце с Чехией, но тогда Оттава не сообщила, сколько средств она потратит.

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Оттава уже передала Киеву около 40 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, которые получила как из собственных запасов, так и за счет закупок через правительство США.

Сейчас Канада также пытается увеличить собственное производство 155-мм снарядов.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что Прага пытается доставить Украине боеприпасы так быстро, как это возможно.

Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем почувствуют увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

О том, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование, президент Петр Павел объявил на Мюнхенской конференции по безопасности.