Зеленський: Ворог за березень скинув на Сумщину майже 200 бомб

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зведенні відзначив удари РФ по прикордонню Сумщини – тільки з початку березня російська авіація скинула майже 200 керованих бомб.

Джерело: звернення Зеленського 19 березня

Пряма мова: "Лише один приклад зараз – Сумщина, наш регіон, який межує з російською територією. І це – постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари. Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн.

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Лише від початку цього березня й до сьогодні російська авіація скинула лише на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб. Просто по селах, по містах, по цивільній інфраструктурі. Очевидна необхідність для України – посилити нашу ППО таким чином, щоб унеможливити цей терор".

Деталі: Зеленський також повідомив, що провів нараду щодо міжнародної роботи в березні-квітні. До підписання готують нові безпекові угоди з партнерами. Президент анонсував нові юридичні кроки для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

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Крім того, Зеленський поговорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Пряма мова: "Готуємося до засідання Європейської ради. І до важливих європейських рішень цього року. Економічних, зокрема щодо продовження лібералізації торгівлі України із Євросоюзом – це один із життєво важливих елементів нашої стійкості в час захисту від російської агресії. І політичні рішення теж готуємо.

Зокрема, для нас в Україні та для всієї Європи принципово, щоб реальні переговори щодо членства України почалися в червні, без затримок".