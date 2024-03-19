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Зеленский: Враг за март сбросил на Сумщину почти 200 бомб

Татьяна ОлейникВторник, 19 марта 2024, 23:19
Зеленский: Враг за март сбросил на Сумщину почти 200 бомб
Владимир Зеленский. Фото - УП

Президент Владимир Зеленский в вечерней сводке отметил удары РФ по приграничной Сумщине – только с начала марта российская авиация сбросила почти 200 управляемых бомб.

Источник: обращение Зеленского 19 марта

Прямая речь: "Лишь один пример сейчас – Сумщина, наш регион, граничащий с российской территорией. И это – постоянные российские попытки введения ДРГ. Постоянные террористические обстрелы и удары. Наши пограничные села российская армия пытается просто сжечь до руин.

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Только с начала этого марта и по сегодняшний день российская авиация сбросила только на общины Сумщины уже почти 200 управляемых бомб. Прямо по селам, по городам, по гражданской инфраструктуре. Очевидная необходимость для Украины – усилить наше ПВО таким образом, чтобы сделать невозможным этот террор".

Детали: Зеленский также сообщил, что провел совещание по международной работе в марте-апреле. К подписанию готовят новые соглашения о безопасности с партнерами. Президент анонсировал новые юридические шаги по привлечению к ответственности российских военных преступников.

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Кроме того, Зеленский побеседовал с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Прямая речь: "Готовимся к заседанию Европейского совета. И к важным европейским решениям в этом году. Экономическим, в частности, по продолжению либерализации торговли Украины с Евросоюзом – это один из жизненно важных элементов нашей устойчивости во время защиты от российской агрессии. И политические решения тоже готовим.

В частности, для нас в Украине и для всей Европы принципиально, чтобы реальные переговоры по членству Украины начались в июне, без задержек".

Темы: ЗеленскийСумская областьЕС
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