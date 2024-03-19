Мішель: Саміт ЄС надасть шанс посилити і прискорити військову допомогу Україні

Майбутній саміт Європейського Союзу стане шансом посилити і прискорити зусилля з надання військової допомоги Україні.

Джерело: президент Європейської ради Шарль Мішель у традиційному передсамітному листі, адресованому президентам і прем'єр-міністрам, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Наше головне завдання – швидке надання військової допомоги Україні, а також швидка закупівля і доставка боєприпасів в Україну, використовуючи останні ініціативи, такі як чеська", – сказав Мішель.

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"Ця Європейська рада надасть можливість посилити і прискорити ці зусилля. Крім того, ми повинні зосередитися на ефективному впровадженні та забезпеченні дотримання наших санкцій, а також на просуванні наших зусиль щодо використання надприбутків від знерухомлених активів", – додав він.

За словами Мішеля, лідери повинні також поговорити про адаптацію європейської економіки до реалій війни. За його словами, ЄС стикається з найбільшим викликом у сфері безпеки з часів Другої світової війни і повинен збільшити інвестиції в оборону.

"Це означає витрачати більше і купувати більше разом, отже, більш ефективно", – написав Мішель..

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Саміт також зосередиться на бойових діях і гуманітарній кризі, що насувається в секторі Газа. Однак країни ЄС не мають єдиного погляду на можливе припинення вогню, частина з них закликає Ізраїль негайно припинити військові дії, в той час як інша частина підтримує зусилля Ізраїлю зі знищення радикального руху ХАМАС.

"Сталий режим припинення вогню терміново необхідний для захисту цивільного населення, безпечного повернення заручників і забезпечення необхідної доставки гуманітарної допомоги", – сказав Мішель.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив у вівторок, що запропонує ЄС використати 90% доходів від заморожених в Європі російських активів на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що краще, аби заморожені російські гроші в ЄС пішли на захист України, а не на її відбудову.