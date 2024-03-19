Мишель: Саммит ЕС предоставит шанс усилить и ускорить военную помощь Украине

Предстоящий саммит Европейского Союза станет шансом усилить и ускорить усилия по оказанию военной помощи Украине.

Источник: президент Европейского совета Шарль Мишель в традиционном предсаммитном письме, адресованном президентам и премьер-министрам, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Наша главная задача – быстрое оказание военной помощи Украине, а также быстрая закупка и доставка боеприпасов в Украину, используя последние инициативы, такие как чешская", – сказал Мишель.

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"Этот Европейский совет предоставит возможность усилить и ускорить эти усилия. Кроме того, мы должны сосредоточиться на эффективном внедрении и обеспечении соблюдения наших санкций, а также на продвижении наших усилий по использованию сверхприбылей от обездвиженных активов", – добавил он.

По словам Мишеля, лидеры должны также поговорить об адаптации европейской экономики к реалиям войны. По его словам, ЕС сталкивается с самым большим вызовом в сфере безопасности со времен Второй мировой войны и должен увеличить инвестиции в оборону.

"Это означает тратить больше и покупать больше вместе, следовательно, более эффективно", – написал Мишель.

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Саммит также сосредоточится на боевых действиях и надвигающемся гуманитарном кризисе в секторе Газа. Однако страны ЕС не имеют единого взгляда на возможное прекращение огня, часть из них призывает Израиль немедленно прекратить военные действия, в то время как другая часть поддерживает усилия Израиля по уничтожению радикального движения ХАМАС.

"Устойчивый режим прекращения огня срочно необходим для защиты гражданского населения, безопасного возвращения заложников и обеспечения необходимой доставки гуманитарной помощи", – сказал Мишель.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что предложит ЕС использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что лучше, чтобы замороженные российские деньги в ЕС пошли на защиту Украины, а не на ее восстановление.