Зеленський дорікнув партнерам за внутрішні ігри й суперечки на тлі удару по Одесі

Президент Володимир Зеленський заявив, що затягування з постачанням зброї й ППО для України призводить до втрат, у тому числі серед дітей.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "Шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат (як в Одесі в ніч на суботу – ред.), до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає.

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Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути – світ памʼятатиме це".

Деталі: Зеленський повідомив деталі про дітей, загиблих і постраждалих внаслідок атаки "Шахеда" на багатоповерхівку Одеси.

"Станом на цей час відомо про сім загиблих, серед них дві дитини. Немовля – чотири місяці, його звали Тимофій. Та хлопчик – Марк, ще трьох років дитині не виповнилось... Вісім людей постраждали – ще дитина, три роки, дівчинка", – розповів він.

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За словами президента, у таких атаках "Шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може. "Це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей", – сказав він.

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