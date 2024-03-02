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Під завалами в Одесі знайшли тіла жінки й немовляти

Катерина ТищенкоСубота, 2 березня 2024, 18:08
Під завалами в Одесі знайшли тіла жінки й немовляти
пошкоджений будинок в Одесі, фото ДСНС

Кількість загиблих внаслідок удару "Шахеда" по багатоповерховому будинку в Одесі зросла до семи, під завалами знайшли тіла матері й 3-місячної дитини.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, голова МВС Ігор Клименко

Пряма мова Кіпера: "Поруч з тілом жінки також знайдене тіло немовля. Жертв атаки вже семеро".

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Деталі: Перед цим Кіпер повідомив, що з-під завалів дістали тіло жінки, і кількість жертв російської атаки збільшилася до шести людей.

Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною.

фото з Telegram Клименка
фото з Telegram Клименка

Таким чином, серед семи загиблих внаслідок удару наразі двоє дітей. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Пізніше президент Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що хлопчику Тимофію було 4 місяці.

Що передувало: О 14:50 в Одесі рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів багатоповерхівки, частково зруйнованої внаслідок російської атаки "Шахедами", п’яте тіло загиблої особи.

Передісторія:

Теми: Одесабезпілотникивійна
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