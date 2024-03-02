Під завалами в Одесі знайшли тіла жінки й немовляти
Кількість загиблих внаслідок удару "Шахеда" по багатоповерховому будинку в Одесі зросла до семи, під завалами знайшли тіла матері й 3-місячної дитини.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, голова МВС Ігор Клименко
Пряма мова Кіпера: "Поруч з тілом жінки також знайдене тіло немовля. Жертв атаки вже семеро".
Деталі: Перед цим Кіпер повідомив, що з-під завалів дістали тіло жінки, і кількість жертв російської атаки збільшилася до шести людей.
Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною.
Таким чином, серед семи загиблих внаслідок удару наразі двоє дітей. Пошуково-рятувальна операція триває.
Пізніше президент Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що хлопчику Тимофію було 4 місяці.
Що передувало: О 14:50 в Одесі рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів багатоповерхівки, частково зруйнованої внаслідок російської атаки "Шахедами", п’яте тіло загиблої особи.
Передісторія:
- У ніч на суботу через атаку ворожих "Шахедів" в Одесі обвалилася частина багатоповерхівки.
- Серед загиблих - 3-річна дитина. Під завалами ще можуть перебувати люди, в тому числі діти.
- Внаслідок атаки в будинку знищено 18 квартир, іще 7 пошкоджено.