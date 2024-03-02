Удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8

Під завалами багатоповерхівки в Одесі, що постраждала від ворожого "Шахеда" в ніч на суботу, виявили тіло восьмої загиблої.

Джерело: ДСНС України, голова Одеської ОДА Олег Кіпер

Дослівно: "На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло восьмої загиблої людини.

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Тривають роботи з деблокації".

Деталі: Також станом на 21:30 кількість постраждалих зросла до 9 осіб, з яких одна дитина.

Пізніше голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив вік і стать загиблих.

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"Наразі відомо про вісьмох загиблих. Трьох чоловіків 35, 40 та 54 років, двох жінок - 73 та 31 років, двох діточок – трирічного Марка та 4-місячного Тимофія. Тільки що з-під завалів дістали тіло жінки. Її дані встановлюються", – написав він.

Передісторія: