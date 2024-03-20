Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада розглядає можливість купівлі українських дронів – міністр

Ольга Глущенко Середа, 20 березня 2024, 00:24
Канада розглядає можливість купівлі українських дронів – міністр
прапор Канади, фото: pexels

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, країна та інші партнери могли б закуповувати для власних оборонних потреб дрони, вироблені в Україні.

Джерело: Блер під час пресконференції в Оттаві, цитує Укрінформ

Деталі: Канадський посадовець сказав, що під час лютневого візиту до Києва йому вдалося обговорити досвід України у використанні дронів на полі бою, а також досягнення у їх виробництві із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Реклама:

Пряма мова: "Ми обговорили можливості для співпраці, й навіть те, як союзники по коаліції, в тому числі Канада, могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів. Як на мене, це дуже реальна можливість".

Деталі: За його словами, "ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами".

"Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель", – зазначив міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що Канада разом з іншими партнерами по коаліції спроможностей намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде виготовлена в Україні.

"Ми у дусі співпраці працюватимемо з українцями, підтримуватимемо їх власне виробництво. Утім у цьому є дійсні переваги й для усіх членів коаліції, в тому числі Канади", – підсумував Блер.

Теми: КанадабезпілотникиУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Канада
Канада виділяє $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України
Канада нагадала, що окупований Крим залишається територією України
Канада долучиться до "коаліції дронів" для України
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: