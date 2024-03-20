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Канада рассматривает возможность покупки украинских дронов – министр

Ольга ГлущенкоСреда, 20 марта 2024, 00:24
Канада рассматривает возможность покупки украинских дронов – министр
прапор Канади, фото: pexels

По словам министра обороны Канады Билла Блэра, страна и другие партнеры могли бы закупать для собственных оборонных нужд дроны, произведенные в Украине.

Источник: Блэр во время пресс-конференции в Оттаве, цитирует Укринформ

Детали: Канадский чиновник сказал, что во время февральского визита в Киев ему удалось обсудить опыт Украины в использовании дронов на поле боя, а также достижения в их производстве с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

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Прямая речь: "Мы обсудили возможности для сотрудничества, и даже то, как союзники по коалиции, в том числе Канада, могли бы инвестировать в приобретение произведенных в Украине дронов. Как по мне, это очень реальная возможность".

Детали: По его словам, "никто не знает лучше украинцев, как воевать с россиянами".

"Они имеют два года сурового боевого опыта в этом. Думаю, нам всем следует поучиться эволюции использования дронов в войне и на основе этого принимать решения относительно будущих закупок", – отметил министр.

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Он добавил, что Канада вместе с другими партнерами по коалиции возможностей будет пытаться обеспечить Украине миллион дронов, часть из которых будет изготовлена в Украине.

"Мы в духе сотрудничества будем работать с украинцами, поддерживать их собственное производство. Впрочем, в этом есть действительные преимущества и для всех членов коалиции, в том числе Канады", – подытожил Блэр.

Темы: КанадабеспилотникиУкраина
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