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Загарбники заборонили особовому складу розмовляти з цивільними на ТОТ – спротив

Ольга Глущенко Середа, 20 березня 2024, 02:30
Загарбники заборонили особовому складу розмовляти з цивільними на ТОТ – спротив
ілюстративне фото російських загарбників, Getty Images

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях російські загарбники заборонили особовому складу розмовляти з місцевими, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Причиною рішення стала велика кількість інформації, яку місцеві передають Силам Оборони, а з цим й посилення недовіри окупантів до місцевих.

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Відтак всі частини, які розміщені на ТОТ, отримали інструкцію не розмовляти зайвий раз з цивільним населенням".

Теми: окупаціявійнаРосія
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