Захватчики запретили личному составу разговаривать с гражданскими на ВОТ – сопротивление
Среда, 20 марта 2024, 02:30
По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях российские захватчики запретили личному составу разговаривать с местными, если этого не требуют должностные обязанности.
Источник: ЦНС
Дословно: "Причиной решения стало большое количество информации, которую местные передают Силам Обороны, а с этим и усиление недоверия оккупантов к местным.
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Поэтому все части, которые размещены на ТОТ, получили инструкцию не разговаривать лишний раз с гражданским населением".