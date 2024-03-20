Захватчики запретили личному составу разговаривать с гражданскими на ВОТ – сопротивление

По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях российские захватчики запретили личному составу разговаривать с местными, если этого не требуют должностные обязанности.

Источник: ЦНС

Дословно: "Причиной решения стало большое количество информации, которую местные передают Силам Обороны, а с этим и усиление недоверия оккупантов к местным.

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Поэтому все части, которые размещены на ТОТ, получили инструкцию не разговаривать лишний раз с гражданским населением".