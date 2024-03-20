ISW проаналізував, чому Путін після "виборів" апелює до ФСБ

На думку експертів Інституті вивчення війни (ISW), російський правитель Володимир Путін найперше апелює до ФСБ, щоб підкреслити, що його режим нібито має підтримку розгалуженого апарату безпеки.

Джерело: ISW

Деталі: Путін представив Федеральну службу безпеки як ключового гаранта безпеки і суверенітету Росії після своєї так званої "перемоги" на "президентських виборах", що, ймовірно, свідчить про те, що російські спецслужби і силовики (російські силовики з політичним впливом) і надалі представлятимуть його основну підтримку під час його п'ятого президентського терміну.

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Свою першу велику промову після "перемоги" на "виборах" Путін виголосив на засіданні колегії ФСБ 19 березня і похвалив співробітників служби за "забезпечення безпеки і суверенітету Росії".

Експерти зазначають: апелювання Путіна до функцій ФСБ, ймовірно, мали на меті нагадати його внутрішньому електорату, що його режим має підтримку розгалуженого апарату безпеки, який Кремль намагається розширити від початку повномасштабного вторгнення, особливо після невдалого заколоту "групи Вагнера" в червні 2023 року.

Примітно, що один з найбільших викликів стабільності путінського правління походив від силовика, покійного фінансиста "Вагнера" Євгена Пригожина, і Путін, ймовірно, прагне продемонструвати, що російські силовики міцно об'єднані в підтримці його п'ятого президентського терміну і його військових зусиль в Україні.

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"Путін, який сам є колишнім офіцером КДБ, можливо, підкреслює, що ФСБ є організацією, яка користується його прихильністю, хоча диктатор традиційно нацьковує російські спецслужби і силовиків одне на одного, щоб вони змагалися за його підтримку і не давали жодній окремій структурі накопичити надто багато влади", – зазначають у звіті.

Ключові висновки ISW за 19 березня: