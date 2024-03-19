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У Росії призначили нового в.о. головкома ВМФ РФ

Ірина БалачукВівторок, 19 березня 2024, 12:34
У Росії призначили нового в.о. головкома ВМФ РФ
Російський адмірал Олександр Моїсеєв.Фото РИА Новости

Російського адмірала Олександра Моїсеєва призначили виконувачем обов'язків головкома ВМФ РФ після звільнення з цієї посади адмірала Миколи Євменова.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости и ТАСС

Дослівно: "Адмірал Моїсеєв був представлений як т.в.о. головкома ВМФ на церемонії в Кронштадті".

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Передісторія:

  • 10 березня російські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що попередній головком адмірал Микола Євменов втратив свою посаду, яку обіймав із травня 2019 року.
  • Що стало причиною його відставки, не уточнювали. Однак незадовго до цього звільнення Росія втратила кілька кораблів ЧФ РФ унаслідок атаки українських безпілотників.

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Теми: Росіяфлот
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