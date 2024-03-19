У Росії призначили нового в.о. головкома ВМФ РФ

Російського адмірала Олександра Моїсеєва призначили виконувачем обов'язків головкома ВМФ РФ після звільнення з цієї посади адмірала Миколи Євменова.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости и ТАСС

Дослівно: "Адмірал Моїсеєв був представлений як т.в.о. головкома ВМФ на церемонії в Кронштадті".

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Передісторія:

10 березня російські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що попередній головком адмірал Микола Євменов втратив свою посаду, яку обіймав із травня 2019 року.

Що стало причиною його відставки, не уточнювали. Однак незадовго до цього звільнення Росія втратила кілька кораблів ЧФ РФ унаслідок атаки українських безпілотників.