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ЦНС: На окупованих територіях ворог посилив прослуховування місцевих жителів

Ольга Глущенко Середа, 20 березня 2024, 05:52
ЦНС: На окупованих територіях ворог посилив прослуховування місцевих жителів
ілюстративне фото tatsianama/Depositphotos

За повідомленням національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих жителів.

Джерело: ЦНС

Деталі: У спротиві зазначають, що йдеться як про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, на зупинках – ред.), так і – телефонних дзвінків.

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Останні прослуховуються в автоматичному режимі за ключовими словами або в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців", – кажуть у спротиві.

ЦНС додає, що ворог вчергове провів низку рейдів по житлових будинках Херсонщини, під час яких проводив допити місцевих, перевіряв документи і мобільні телефони.

Теми: окупація
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