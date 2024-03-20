ЦНС: На окупованих територіях ворог посилив прослуховування місцевих жителів

За повідомленням національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих жителів.

Джерело: ЦНС

Деталі: У спротиві зазначають, що йдеться як про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, на зупинках – ред.), так і – телефонних дзвінків.

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Останні прослуховуються в автоматичному режимі за ключовими словами або в ручному режимі у випадку "нелояльних мешканців", – кажуть у спротиві.

ЦНС додає, що ворог вчергове провів низку рейдів по житлових будинках Херсонщини, під час яких проводив допити місцевих, перевіряв документи і мобільні телефони.