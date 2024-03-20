ЦНС: На оккупированных территориях враг усилил прослушивание местных жителей

По сообщению национального сопротивления, на временно оккупированных территориях россияне увеличили количество оборудования для прослушивания частных разговоров местных жителей.

Источник: ЦНС

Детали: В сопротивлении отмечают, что речь идет как об оборудовании для прослушивания разговоров на улице (путем записи в учреждениях, на остановках - ред.), так и – телефонных звонков.

Реклама:

Последние прослушиваются в автоматическом режиме по ключевым словам или в ручном режиме в случае "нелояльных жителей", – говорят в сопротивлении.

ЦНС добавляет, что враг в очередной раз провел ряд рейдов по жилым домам Херсонщины, во время которых проводил допросы местных, проверял документы и мобильные телефоны.