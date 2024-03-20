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У російському Енгельсі пролунали вибухи – соцмережі

Ольга Глущенко Середа, 20 березня 2024, 06:18
У російському Енгельсі пролунали вибухи – соцмережі
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російський Енгельс Саратовської області під ранок атакували безпілотники, повідомляють про щонайменше 4 вибухи.

Джерело: Astra, Міноборони РФ

Деталі: За даними Astra, жителі Енгельса чули щонайменше 4 вибухи.

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МО РФ заявляє, що "черговими засобами ППО п'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено над територіями Бєлгородської (1 БпЛА) і Саратовської (4 БпЛА) областей".

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що "над Енгельсом були ліквідовані БПЛА", заявивши, що "постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає".

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Astra нагадує, що в Енгельсі розташована авіабаза ПКС РФ "Енгельс-2".

Теми: Росіявибухбезпілотники
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