У російському Енгельсі пролунали вибухи – соцмережі

Російський Енгельс Саратовської області під ранок атакували безпілотники, повідомляють про щонайменше 4 вибухи.

Джерело: Astra, Міноборони РФ

Деталі: За даними Astra, жителі Енгельса чули щонайменше 4 вибухи.

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У російському Енгельсі під ранок 20 березня пролунали вибухи.

Відео російського пабліка Astra pic.twitter.com/PXRFdce3YW — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2024

МО РФ заявляє, що "черговими засобами ППО п'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено над територіями Бєлгородської (1 БпЛА) і Саратовської (4 БпЛА) областей".

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що "над Енгельсом були ліквідовані БПЛА", заявивши, що "постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає".

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Astra нагадує, що в Енгельсі розташована авіабаза ПКС РФ "Енгельс-2".