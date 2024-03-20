У російському Енгельсі пролунали вибухи – соцмережі
Російський Енгельс Саратовської області під ранок атакували безпілотники, повідомляють про щонайменше 4 вибухи.
Джерело: Astra, Міноборони РФ
Деталі: За даними Astra, жителі Енгельса чули щонайменше 4 вибухи.
У російському Енгельсі під ранок 20 березня пролунали вибухи.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2024
Відео російського пабліка Astra pic.twitter.com/PXRFdce3YW
МО РФ заявляє, що "черговими засобами ППО п'ять українських безпілотних літальних апаратів знищено над територіями Бєлгородської (1 БпЛА) і Саратовської (4 БпЛА) областей".
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що "над Енгельсом були ліквідовані БПЛА", заявивши, що "постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає".
Astra нагадує, що в Енгельсі розташована авіабаза ПКС РФ "Енгельс-2".