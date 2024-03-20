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В российском Энгельсе прогремели взрывы – соцсети

Ольга ГлущенкоСреда, 20 марта 2024, 06:18
В российском Энгельсе прогремели взрывы – соцсети
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Российский Энгельс Саратовской области под утро атаковали беспилотники, сообщают о по меньшей мере 4 взрывах.

Источник: Astra, Минобороны РФ

Детали: По данным Astra, жители Энгельса слышали по меньшей мере 4 взрыва.

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МО РФ заявляет, что "дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА) и Саратовской (4 БпЛА) областей".

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что "над Энгельсом были ликвидированы БПЛА", заявив, что "пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет".

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Astra напоминает, что в Энгельсе расположена авиабаза ВКС РФ "Энгельс-2".

Темы: Росcиявзрывбеспилотники
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