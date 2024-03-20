В российском Энгельсе прогремели взрывы – соцсети
Российский Энгельс Саратовской области под утро атаковали беспилотники, сообщают о по меньшей мере 4 взрывах.
Источник: Astra, Минобороны РФ
Детали: По данным Astra, жители Энгельса слышали по меньшей мере 4 взрыва.
У російському Енгельсі під ранок 20 березня пролунали вибухи.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2024
Відео російського пабліка Astra pic.twitter.com/PXRFdce3YW
МО РФ заявляет, что "дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА) и Саратовской (4 БпЛА) областей".
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что "над Энгельсом были ликвидированы БПЛА", заявив, что "пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет".
Astra напоминает, что в Энгельсе расположена авиабаза ВКС РФ "Энгельс-2".