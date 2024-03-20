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Окупанти активізувалися на Куп’янському та Лиманському напрямках − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 20 березня 2024, 07:31
Окупанти активізувалися на Куп’янському та Лиманському напрямках − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росіяни атакували по всій лінії фронту, найактивніше на Новопавлівському напрямку, також зросла кількість ворожих штурмів на Куп’янському та Лиманському напрямках, загалом протягом доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення".

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Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 10 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де окупанти намагалися прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 13 атак росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де росіяни за підтримки авіації 29 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом доби здійснили 1 штурм.

Водночас авіація Сил оборони за минулу добу завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ окупантів.

Теми: Харківська областьДонецька областьГенштаб
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