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Оккупанты активизировались на Купянском и Лиманском направлениях −Генштаб

Ирина БалачукСреда, 20 марта 2024, 07:31
Оккупанты активизировались на Купянском и Лиманском направлениях −Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россияне атаковали по всей линии фронта, активнее всего на Новопавловском направлении, также возросло количество вражеских штурмов на Купянском и Лиманском направлениях, всего в течение суток на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 20 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "Враг нанес 4 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения".

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Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Большая Лукашовка, Белополье Сумской области; Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое и Избицкое Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Раздоловка, Веселое, Константиновка, Очеретино, Тоненькое, Победа, Новомихайловка, Новоселовка Первая, Уманское и Старомайорское Донецкой области; Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении россияне осуществили 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спорное Донецкой области, где оккупанты пытались прорвать оборону.

На Бахмутском направлении защитники отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещеевка, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 13 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного, где россияне при поддержке авиации 29 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 6 раз атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − в течение суток осуществили 1 штурм.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 складам боеприпасов, 1 наземному пункту управления БПЛА и 1 станции РЭБ оккупантов.

Темы: Харьковская областьДонецкая областьГенштаб
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